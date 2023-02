Neymar vive momento conturbado no PSG - AFP

Neymar vive momento conturbado no PSGAFP

Publicado 13/02/2023 15:19

A Federação Internacional de Associações de Jogadores de Futebol Profissionais (FIFPro) divulgou os 26 concorrentes à seleção dos melhores de 2022. No ataque, Neymar e Cristiano Ronaldo, que não fizeram grande ano, estão na lista, enquanto Vini Jr, um dos destaques do Real Madrid na conquista da Liga dos Campeões, ficou fora.



Além do camisa 10 do PSG, outros três brasileiros também concorrem em suas posições. Alisson, do Liverpool, Thiago Silva, do Chelsea, e Casemiro, do Manchester United. No futebol feminino, nenhuma jogadora do país está na lista.

Já a campeã da Copa do Mundo, a Argentina é representada por apenas três nomes na lista dos melhores de 2022: o goleiro Martínez, o meio-campista Enzo Fernández e o craque Lionel Messi.



O período entre agosto de 2021 e julho de 2022 foi considerado para a escolha da lista com os 26 melhores jogadores de 2022. E a a seleção com os 11 sairá no dia 27 de fevereiro, durante a cerimônia do prêmio The Best, organizado pela Fifa.



Veja os concorrentes à seleção dos melhores de 2022: