Depois de garantir o título do Mundial de Clubes, o Real Madrid já pensa no mercado de transferências para reforçar seu elenco. De acordo com a "ESPN", o clube espanhol quer aumentar a profundidade do setor ofensivo e dar mais alternativas a Karim Benzema. Por isso, os alvos da vez seriam o brasileiro Richarlison, do Tottenham, e o sérvio Dusan Vlahovic, da Juventus.

Richarlison e Vlahovic estão no topo da lista de nomes para reforçar o setor ofensivo e são tratados como prioridades. Benzema deve renovar com o Real Madrid por mais uma temporada, mas seu reserva imediato, Mariano Diaz, está fora dos planos e deve deixar o clube espanhol ao fim da temporada.

Aos 25 anos, Richarlison é um antigo alvo do Real Madrid e tem seu nome ligado ao clube merengue desde a época em que defendia o Watford. A diretoria espanhola entende que o brasileiro não é um goleador, mas que ainda possui idade e teto para evoluir.

Vlahovic, por outro lado, é conhecido por seu faro de artilheiro que ele mostra desde os tempos de Fiorentina. A atual fase da Juventus, que vive uma crise administrativa e já perdeu 15 pontos no Campeonato Italiano por conta de denúncias contra a antiga diretoria, pode ser um grande trunfo para o clube espanhol em busca de um reserva para Benzema.