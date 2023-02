Elivelton sofreu grave lesão no tornozelo - Reprodução

Publicado 13/02/2023 17:03

O zagueiro Elivélton, do Boavista, sofreu uma grave lesão neste domingo (12), em partida contra o Audax, pela oitava rodada do Campeonato Carioca. Em uma disputa de bola, o defensor prendeu o pé no chão e fraturou o tornozelo esquerdo. O Audax venceu o Boavista por 3 a 2, de virada, em Angra dos Reis.

O lance ocorreu no segundo tempo. Elivelton foi disputar a bola com o atacante Raphael Lopes, do Audax, mas na queda acabou prendendo o tornozelo esquerdo no chão e sofreu uma fratura. O jogador foi retirado do gramado pela ambulância e foi encaminhado para um hospital da região para realizar tratamento.

"O Angra Audax se solidariza com o atleta Elivélton, do Boavista, que sofreu uma grave lesão na partida de hoje. Desejamos força e uma pronta recuperação ao jogador", escreveu o Audax nas redes sociais.

Revelado pelo Fluminense, Elivelton subiu para o profissional em 2011 e fez parte do time que conquistou o Brasileirão no ano seguinte. Ao todo, disputou 63 jogos e marcou três gols. Ele deixou o clube em 2014 e rodou por equipes como Náutico, Fortaleza, CSA, Vila Nova, Santa Cruz e Joinville.

Elivelton está em sua quinta passagem pelo Boavista, de Saquarema, no Rio de Janeiro. Ele atuou pelo clube em outras quatro oportunidades: em 2018, 2019, 2020 e 2021. No Carioca deste ano, o zagueiro atuou em sete partidas como titular pela equipe, incluindo contra o Botafogo, Flamengo e Fluminense.