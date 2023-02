Linha do impedimento traçada errada no jogo entre Crystal Palace e Brighton - Foto: Reprodução/Twitter @B24PT

Publicado 13/02/2023 19:02

Howard Webb, o Chefe de Arbitragem da "Professional Game Match Officials Board" (PGMOL), que é o órgão responsável pelos árbitros do futebol profissional inglês, se desculpou com o Arsenal e o Brighton pelos "erros significativos" do VAR em seus respectivos jogos.

"A PGMOL pode confirmar que seu Chefe de Arbitragem, Howard Webb, contatou o Arsenal e o Brighton & Hove Albion para reconhecer e explicar os erros significativos no processo de VAR em seus respectivos jogos da Premier League no sábado. Ambas as ocorrências, que foram decorrentes de erro humano e relacionadas à análise de situações de impedimento, estão sendo minuciosamente analisadas pela PGMOL", diz a nota da PGMOL.

O erro contra o Arsenal ocorreu justamente no lance do empate do Brentford, no último sábado, no Emirates Stadium. Nörgaard, que mandou a bola para Toney deixar tudo igual no marcador, aparentava estar em posição irregular. O VAR, contudo, não traçou a linha. O jogo terminou em 1 a 1.

Já o erro contra o Brighton aconteceu na partida contra o Crystal Palace, também no sábado. Ainda no primeiro tempo, Groß tocou para Estupiñán bater de primeira e abrir o placar no Selhurst Park. A jogada, contudo, foi invalidada por impedimento do lateral-esquerdo. O grande problema aqui foi: o VAR traçou a linha de impedimento no defensor errado. Este jogo também terminou empatado em 1 a 1.

"Como foi confirmado ao clube pela PGMOL ontem à noite, um erro grave foi cometido ao anular o gol de Pervis Estupinan no Crystal Palace ontem. As linhas traçadas na sala do VAR para determinar se Pervis estava em posição de impedimento foram traçadas incorretamente e o gol deveria ter permanecido. Embora extremamente desapontado com o erro, o clube aceitou o pedido de desculpas da PGMOL e não fará mais comentários", disse um porta-voz do Brighton.