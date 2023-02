Gustavo Cuéllar - Divulgação / Al-Hilal

Gustavo CuéllarDivulgação / Al-Hilal

Publicado 15/02/2023 09:30 | Atualizado 15/02/2023 09:30

Rio - Em busca de mais reforços para o elenco, o Vasco teria se interessado por um ex-jogador do seu maior rival. O volante Gustavo Cuéllar, de 30 anos, que defende o Al Hilal, da Arábia Saudita, estaria na mira do clube carioca para reforçar o elenco para a atual temporada. As informações são do portal "Goal."

No entanto, a contratação não seria das mais simples. Além do colombiano ser titular e ser considerado peça fundamental na equipe comandada por Ramon Diaz, o clube saudita cumpre o ‘transfer ban’ e até o meio do ano não tem condições de contratar reposição.

Cuéllar chegou ao Al Hilal no meio de 2019, após defender o Flamengo por três temporadas. Antes de defender os dois clubes, o volante fez carreira consolidada no futebol colombiano atuando pelo Junior Barranquilla e pelo Deportivo Cali.

O contrato do jogador com o clube saudita vai até junho do ano que vem. Além do Vasco, o Internacional também teria interesse em contratar o ex-volante do Flamengo.