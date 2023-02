Pedro Raul foi a principal contratação do Vasco para 2023 - Daniel RAMALHO/VASCO

Publicado 16/02/2023 07:30

Rio - Após a derrota para o Fluminense, o Vasco se prepara para mais um clássico. O Gigante da Colina enfrenta o Botafogo, nesta quinta-feira (16), às 20h30 (de Brasília), no Maracanã, em jogo atrasado da terceira rodada do Campeonato Carioca. O duelo marcará o reencontro do centroavante Pedro Raul com o Alvinegro.

Pedro Raul defendeu o Botafogo em 2020. Foram 39 jogos e 12 gols marcados, sendo sete no Brasileirão. Entretanto, o centroavante não evitou o rebaixamento do clube para a segunda divisão e foi vendido para o Kashiwa Reysol, do Japão, no ano seguinte. Apesar do carinho pelo ex-clube, o jogador já foi carrasco e, agora, terá outra chance de aproveitar a "lei do ex".

Em 2022, Pedro Raul vestiu a camisa do Goiás e foi um dos destaques do Brasileirão. O centroavante marcou 19 gols na competição e ficou em segundo lugar na disputa pela artilharia, atrás de Germán Cano, do Fluminense, com 26. Dos 19 gols, dois foram contra o Botafogo, em junho, pelo primeiro turno da competição.

Na ocasião, o Goiás visitou o Botafogo no Rio de Janeiro. O Alvinegro saiu na frente com gol do zagueiro Victor Cuesta, mas a estrela de Pedro Raul brilhou no segundo tempo e ele marcou duas vezes para garantir a vitória do Esmeraldino. Já no segundo turno, o centroavante não entrou em campo e a sua equipe foi derrotada por 1 a 0.

Principal contratação do Vasco na temporada, Pedro Raul soma dois gols e duas assistências em cinco jogos. O centroavante passou em branco contra o Fluminense, mas terá uma nova oportunidade em clássicos diante de um velho conhecido com boas lembranças.

Com 11 pontos, o Vasco é o sexto colocado da Taça Guanabara e corre risco de ficar de fora da semifinal do Campeonato Carioca. Em caso de novo tropeço, as chances de uma eliminação precoce na competição crescerá.