Marlon Gomes retornou ao Vasco machucado após título pela seleção brasileira sub-20 - Reprodução/ VascoTV

Publicado 16/02/2023 17:42

O Vasco tem dois problemas para as próximas partidas na temporada. Marlon Gomes, com lesão muscular na coxa direita, e Orellano, com o mesmo problema na coxa esquerda, estão em tratamento e não têm data de retorno estipulada.

Segundo comunicado do Vasco, o jovem meia se reapresentou na terça-feira (14) com a lesão, após a conquista do Sul-Americano Sub-20 com a seleção brasileira.



Já o argentino sentiu dores na coxa esquerda após o treinamento de segunda-feira (13) e, após exame, teve constatada a lesão.



Além de Marlon Gomes e Orellano, Figueiredo e Robson seguem no departamento médico. Os dois seguem o tratamento iniciado na semana passada, quando ambos sentiram dores na coxa direita, fazendo fisioterapia.



O Vasco joga nesta quinta-feira, às 20h30 no Maracanã, o clássico adiado pela terceira rodada do Campeonato Carioca com o Botafogo. Além desses quatro jogadores, o Cruz-Maltino também não conta com Ivan, Léo Jardim e Jair, que não podem entrar em campo por conta do regulamento da Ferj.



Os três não foram regularizados a tempo até o dia 19 de janeiro, data limite para que pudessem jogar o jogo da terceira rodada do Campeonato Carioca, que acabou adiado em função da viagem do Vasco aos Estados Unidos.