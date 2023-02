Arthur Sales - Rafael Ribeiro/Vasco

Publicado 16/02/2023

O Bahia acertou a contratação do atacante Arthur Sales, de apenas 20 anos. Cria das categorias de base do Vasco, o jogador pertence ao Grupo City e chega ao Tricolor de Aço por empréstimo válido até o fim de 2023. A informação foi dada primeiro pelo site "Sou Mais Bahia".

Arthur estreou pelos profissionais em 2021 do Cruz-Maltino. Ele disputou apenas dez jogos e deu uma assistência. No fim de agosto, o Cruz-Maltino vendeu o jogador para o Lommel, da Bélgica, que pertence ao Grupo City.



Por lá, ele marcou oito gols e deu duas assistências em 19 partidas. Na temporada seguinte, foi emprestado ao Paços de Ferreira. Com a camisa do time português, disputou 15 partidas, mas não conseguiu balançar as redes.