Pedro Raul é centroavante do Vasco - FOTO: Daniel RAMALHO/VASCO

Publicado 16/02/2023 23:15

Peça importante na vitória do Vasco sobre o Botafogo por 2 a 0, nesta quinta-feira, Pedro Raul correu o risco de não entrar em campo. À Cazé TV, o atacante revelou que teve um problema na coxa dias antes do jogo. No entanto, ele explicou que sabia da sua importância para o time e fez um esforço para poder estar presente no clássico.

"Eu tive uma queixa na coxa há uns dois dias atrás, mas eu sabia da importância para o time. Então, fiz um esforço. Dedicar também ao departamento médico, que me ajudou muito nesses últimos dois dias. Hoje, tratei desde de manhã cedo, a tarde inteira até minutos antes do jogo para poder estar representando o Vasco hoje no clássico", revelou Pedro Raul.

O centroavante, vale lembrar, marcou o último gol da vitória cruz-maltina. Após desperdiçar duas oportunidades, Pedro Raul aproveitou cobrança de escanteio de Nenê na área para cabecear e finalmente estufar as redes da meta alvinegra. Foi o terceiro gol do atacante em seis jogos pelo Vasco.

"O centroavante tem que ter um pouquinho de resiliência. Às vezes não entra na primeira, nem na segunda hoje (risos). Foi na terceira, mas muito feliz em marcar com essa camisa. Coroar essa torcida que compareceu de novo", disse Pedro Raul.

Agora, o Vasco vira a chave para a primeira fase da Copa do Brasil. O Cruz-Maltino volta a campo na próxima quinta-feira, às 21h30, para enfrentar o Trem-AP no Estádio Mané Garrincha.

"Acredito que é um processo de toda a equipe. É um ano muito longo. O calendário brasileiro é muito difícil. Então, estamos procurando crescer fisicamente ao longo dos jogos para chegar na melhor preparação física para o Brasileirão e para a Copa do Brasil", concluiu.