Manuel Capasso - Reprodução/VascoTV

Manuel CapassoReprodução/VascoTV

Publicado 19/02/2023 16:41

Manuel Capasso foi oficialmente anunciado pelo Vasco. Nas primeiras palavras como o 11º reforço do Cruz-Maltino, o zagueiro contou o quão ficou impressionado com a torcida. Desde o início das negociações até o desfecho positivo, o jogador recebeu diversas mensagens de incentivo e, agora, quer retribuir em campo todo o carinho dado pelos vascaínos.

"Mesmo antes de eu chegar, me mandaram muitas mensagens. No primeiro dia aqui no Brasil, eu pude ir ao Maracanã e vi como a torcida apoia toda a equipe. Sinto que vamos nos dar muito bem. Quando levantaram as camisas foi impressionante. É uma torcida imponente e motiva qualquer jogador", contou Capasso. E completou dizendo o que sabe sobre o novo clube:

"É uma equipe muito grande aqui no Brasil. Cheguei com muita expectativa e estou muito contente com a minha chegada."

Manuel Capasso não é um nome conhecido no futebol nacional. O zagueiro argentino fez questão de se apresentar e contar um pouco sobre as suas características.



"Para quem não me conhece, tenho 26 anos, sou argentino, sou um zagueiro central e busco ser muito aguerrido. Deixo tudo de mim em campo e tudo o que faço."



Na próxima quinta-feira, o Vasco entra em campo e vai enfrentar o Trem, do Amapá. A partida é válida pela primeira fase da Copa do Brasil.