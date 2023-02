Figueiredo - Daniel RAMALHO/VASCO

Publicado 18/02/2023 16:14

Rio - O Vasco deve ter o retorno do atacante Figueiredo em sua estreia na Copa do Brasil, contra o Trem-AP, na próxima quarta-feira, às 21h30, em Brasília. Segundo o canal "Atenção, Vascaínos", o jogador, que teve uma lesão na coxa direita, deve ficar à disposição de Maurício Barbieri.

Por conta da lesão, Figueiredo desfalcou o Vasco nos dois clássicos que o clube encarou nas últimas rodadas do Carioca, contra Fluminense e Botafogo. Agora, ele depende apenas de alguns testes para ser totalmente liberado.

Assim como Figueiredo, o zagueiro Robson Bambu também se recupera de uma lesão na coxa, mas terá que esperar um pouco mais para voltar. Além dos clássicos, o defensor também ficou fora dos jogos contra Resende e Nova Iguaçu e a expectativa é de que ele seja liberado para enfrentar o Boavista, no dia 27 de fevereiro.

Além da dupla, quem também está desfalcando o Gigante da Colina é o volante Marlon Gomes. O jogador já não tem mais dores, mas está fazendo um reforço muscular e deve voltar no clássico com o Flamengo, no início de março.