Publicado 19/02/2023 10:37

Rio - Após praticamente não atuar no ano passado, o zagueiro Miranda, do Vasco, vem ganhando oportunidades no time titulares neste início de temporada. Em entrevista ao site "GE", o defensor celebrou a sequência com Maurício Barbieri e o bom momento.

"Está sendo ótimo. Estou ganhando mais minutos, confiança e voltando à minha melhor forma. Não esperava estar jogando como titular, mas sempre me preparei para estar pronto quando a oportunidade chegasse", disse o jogador.

Em 2022, Miranda jogou apenas 45 minutos. O zagueiro precisou cumprir a suspensão de mais de uma ano que lhe foi imposta pela Conmebol por doping.

"Foi muito difícil no início, mesmo treinando todos os dias fora do clube, não é a mesma coisa. Mas o Vasco me deu todo o suporte, me condicionou fisicamente para eu estar pronto nesse momento", afirmou.

Apesar do Vasco ainda ser um time em formação, Miranda elogiou o sistema de jogo de Maurício Barbieri e acredita que o Gigante da Colina tem plenas condições de brigar pelo título.

"Fica mais fácil, corremos menos porque estamos muito mais compactados. O time está próximo. Conseguimos roubar a bola mais perto do gol adversário e levar menos transição ofensiva. Só temos a crescer. Temos totais condições de brigar pelo título. Estamos impondo nossa ideia de jogo, controlando as ações do jogo. Daremos nosso melhor para poder sair com o título", projetou o zagueiro.