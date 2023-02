Rodrigo é uma das surpresas do Vasco neste início de temporada - Daniel RAMALHO/VASCO

Publicado 20/02/2023 12:19

Na primeira temporada sob o comando do futebol pela 777 Partners, a SAF do Vasco investiu alto e gastou pouco mais de R$ 108 milhões em contratações. Mesmo com um time inteiro de novidades, jovens das categorias de base vascaína conseguiram espaço em meio à reformulação do elenco e têm agradado o técnico Mauricio Barbieri.



Entre eles, duas novidades de 2023: Rodrigo, que em 2022 estava nos juniores, e Barros, que disputou a Copa São Paulo de Futebol Júnior neste ano e foi chamado para integrar os profissionais. Os dois jovens, inclusive, foram titulares nos clássicos com Fluminense e Botafogo.



Aos 20 anos, Rodrigo ganhou a primeira chance nos profissionais do Vasco na estreia no Campeonato Carioca, no 0 a 0 com o Madureira, quando o time principal estava nos Estados Unidos. O desempenho entre os jovens agradou e ele ganhou novas chances ao aproveitar desfalques do time, como Jair.



"Foi uma ascensão rápida, não esperava essas oportunidades que eu tive. Desde o primeiro dia que cheguei ao Vasco pensei em trabalhar mais do que todo mundo, mas, claro, respeitando tempo e o espaço de todos. É fruto de muito trabalho. Quero agradecer ao professor Barbieri e a o clube. Não esperava", disse o jovem volante à Vasco TV.



Já para Barros, de 18 anos, a surpresa foi ainda maior ao estrear no empate em 1 a 1 com o Audax, na segunda partida do ano. Afinal, ele não esperava ganhar uma oportunidade tão cedo na temporada, ainda mais com a eliminação precoce do Vasco na Copinha.



"Coloquei na minha cabeça que ia dar a vida na Copinha, mas achava que ia subir para os profissionais mais tarde na temporada. E quando fomos eliminados, imaginei que seria mais dificil, a expectativa ficou pequena", admitiu o também volante.



Além dos dois, revelações da base do Vasco mais experientes também têm seu espaço. Gabriel Pec é um dos destaques do time. Figueiredo também teve chances como titular, Eguinaldo entrou nos clássicos e Marlon Gomes, que voltou da Seleção Sub-20, será utilizado após se recuperar de lesão muscular.