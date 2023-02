Cuéllar em ação pelo Al Hilal, da Arábia Saudita. O colombiano foi um dos destaques da equipe no Mundial de Clubes - Divulgação / Al Hilal

Cuéllar em ação pelo Al Hilal, da Arábia Saudita. O colombiano foi um dos destaques da equipe no Mundial de ClubesDivulgação / Al Hilal

Publicado 20/02/2023 16:21

Alvo do Vasco e de outras equipes do Brasil, o volante Gustavo Cuéllar teve seu preço definido pelo Al Hilal para negociações. Segundo o jornalista Lucas Collar, o clube árabe estipulou o valor de 5 milhões de euros, cerca de R$ 27 milhões, para vender o colombiano.

O Vasco e o Internacional chegaram a fazer propostas oficiais por Cuéllar, porém o Al Hilal recusou por estar na preparação para o Mundial de Clubes. Após o fim da competição e o desempenho excelente do volante no torneio intercontinental, o clube árabe está aberto a novas propostas. O Cruzmaltino já sinalizou que deve fazer uma oferta pelo jogador de 30 anos. O Santos é outro time que demonstrou interesse por ele.

Cuéllar tem contrato com o Al Hilal até junho de 2024 e sua família gosta da vida na Arábia Saudita, o que seria um dificultador para a sua vinda ao Brasil. Além disso, sabe-se que a equipe árabe vive um "Transfer Ban" da Fifa, ou seja, não pode registrar novos reforços. Sabendo que essa punição acaba na próxima janela de transferências, as vendas de jogadores do atual elenco para a vinda de outros podem ser facilitadas.

O volante colombiano teve passagem no futebol brasileiro entre 2016 e 2019, quando vestia a camisa do Flamengo. No Rubro-Negro o jogador se tornou em um dos favoritos da torcida, principalmente graças à sua raça e desempenho defensivo dentro de campo. Ao todo, Cuéllar disputou 167 partidas, marcou dois gols e deu três assistências.