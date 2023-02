Manuel Capasso recebeu a camisa do Vasco do diretor da SAF, Paulo Bracks - Daniel Ramalho/Vasco

Publicado 22/02/2023 13:09

O Vasco estreia na Copa do Brasil de 2023 nesta quinta-feira (23), contra o Trem-AP, às 21h30 em Brasília, enquanto ainda promove a reformulação do elenco, como a chegada de Manuel Capasso. O zagueiro, 11ª contratação para a temporada, foi apresentado nesta quarta-feira para brigar por posição com Léo, Robson e Miranda e aposta em rápida adaptação ao futebol brasileiro, mesmo com características diferentes do argentino.



"Na Argentina, nós assistimos ao futebol brasileiro. Acredito que as características que observamos é a grande qualidade técnica dos jogadores, no geral alguns campos são melhores, então o jogo fica mais rápido, mais dinâmico, com ida e volta. É um futebol diferente, mas confio em uma adaptação rápida", disse o jogador que estava no Atlético Tucumán.



Apesar da confiança, Capasso, de 26 anos, também tem a falta de ritmo como um obstáculo a enfrentar. Devido à negociação entre Vasco e Tucumán, ele ficou fora dos quatro primeiros jogos de seu ex-clube em 2023.

Com isso, não atua desde 22 de outubro do ano passado. "Eu me sinto muito bem, venho treinando esses dias em campo. Nunca deixei de treinar, sei que perdi as últimas partidas, por conta das negociações, mas estou pronto", garantiu.



"O meu objetivo no Vasco é ajudar de toda e qualquer maneira que estiver ao meu alcance. Vou buscar estar sempre na minha melhor versão", afirmou.