Jair comemorando seu gol contra o Nova Iguaçu, pelo Campeonato Carioca - Daniel Ramalho / Vasco

Jair comemorando seu gol contra o Nova Iguaçu, pelo Campeonato CariocaDaniel Ramalho / Vasco

Publicado 21/02/2023 13:12

Uma das principais contratações do Vasco para a temporada, o volante Jair comentou sobre o início de temporada do clube. Segundo ele, o Cruzmaltino melhora jogo após jogo, e conta com esse desenvolvimento coletivo para a Copa do Brasil. A equipe estreia pela competição na próxima quinta-feira, às 21:30, contra o Trem-AP.

“A gente está em uma evolução muito grande, jogo a jogo. Claro que ainda vai oscilar muito. Às vezes, o torcedor quer que a gente ganhe todos os jogos, mas isso faz parte de um time que é recém-formado”, afirmou Jair.

“Espero que a gente consiga evoluir principalmente na Copa do Brasil, que é uma competição curta, mas que a gente tem que estar evoluindo a cada fase”, acrescentou.

Jair ficou de fora dos dois últimos jogos do Vasco, nos clássicos contra o Fluminense e o Botafogo. Ele ficou ausente do primeiro graças um desconforto na coxa esquerda. Já na partida contra o Alvinegro, ele não jogou devido ao regulamento do Campeonato Carioca, que não permitiu que o volante, inscrito após a data original da terceira rodada do estadual, pudesse participar.