Publicado 21/02/2023 15:30

Rio - O Vasco da Gama demonstrou interesse na contratação do lateral-direito Paulo Henrique, do Atlético-MG. O jogador perdeu espaço com a chegada de Renzo Saravia e, por isto, será negociado. Em entrevista à Rádio Itatiaia, o diretor de futebol do Galo, Rodrigo Caetano, confirmou o interesse do Vasco e de mais dois outros clubes.

"Por ora, são três clubes. Dois do Brasil e um de fora. Um deles é o Vasco. Estamos pensando numa saída por empréstimo. Não tem negociação definitiva. Portanto, se sair, vai sair para jogar mais, ter mais espaço e quem sabe voltar numa melhor condição no fim do ano. Por isso, preservamos ele da viagem, mas ele se colocou à disposição para o jogo de sábado (contra o América-MG). Vamos definir durante a semana", destacou Rodrigo Caetano.

As diretorias de Vasco e Atlético-MG, inclusive, tem uma boa relação há tempos. Recentemente, o Cruzmaltino acertou a chegada do volante Jair, que pertencia ao clube mineiro. Tal relação positiva entre os dirigentes pode ser determinantes para o futuro da negociação.

Paulo Henrique chegou ao Atlético-MG em janeiro deste ano e, para obter rodagem, será emprestado. Na última temporada, enquanto defendia o Juventude, o jogador entrou em campo em 29 oportunidades, marcou dois gols e deu uma assistência.