Andrey Santos - RAFAEL RIBEIRO/ CBF

Andrey Santos RAFAEL RIBEIRO/ CBF

Publicado 22/02/2023 14:32

Rio - O volante Andrey Santos, de 18 anos, que será emprestado pelo Chelsea tem possibilidades de voltar ao Vasco. De acordo com informações do portal "LANCENET", o clube carioca demonstrou interesse em contar com o jogador, mesmo que seja somente até o meio de 2023. O diretor de futebol do Vasco, Paulo Bracks confirmou a informação nesta quarta-feira, durante a apresentação de Manuel Capasso.

O clube carioca iniciou as conversas com os empresários do jovem e concorre com o Palmeiras. Apesar de ter sido revelado no Vasco, o Verdão tem mais chances de levar a melhor. Os representantes do volante avaliam que disputar uma Libertadores seria mais fácil de se conseguir o visto de trabalho. No entanto, disputar a Série A já daria ao jogador os pontos necessários.

Andrey Santos foi um dos principais jogadores do Vasco no retorno à elite do futebol nacional. No ano passado, o jogador entrou em campo em 42 oportunidades e marcou 11 gols. Recentemente, ele foi o artilheiro da seleção brasileira campeão do Sul-Americano Sub-20.