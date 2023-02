Thiago Rodrigues - Daniel Ramalho / Vasco

Publicado 22/02/2023 15:33

Rio - O goleiro Thiago Rodrigues, de 34 anos, não participou do treino do Vasco nesta quarta-feira e está perto de deixar o clube carioca. De acordo com informações do portal "GE", o arqueiro tem acerto com outra equipe e deverá ser liberado.

A renovação de Thiago com o Vasco foi cercada de reviravoltas. Inicialmente, as partes não chegaram a um acordo e o goleiro anunciou sua saída. Porém, sem propostas que o agradassem, ele acionou uma cláusula contratual e renovou seu vínculo automaticamente.

Porém, com as chegadas de Ivan e Leo Jardim, Thiago Rodrigues perdeu espaço. No total, ele defendeu o Vasco por 50 jogos, todos no ano passado. Antes de atuar pelo clube carioca, ele passou por Figueirense, Paraná e CSA.

Enquanto o goleiro está perto de deixar o clube carioca, o lateral-direito Paulo Henrique, que está no Atlético-MG, está perto de ser o novo reforço do Cruzmaltino. Ele será emprestado até o fim do ano sem opção de compra no contrato.