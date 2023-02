Rayan é um dos destaques do sub-17 do Vasco - Divulgação/Vasco

Rayan é um dos destaques do sub-17 do VascoDivulgação/Vasco

Publicado 23/02/2023 17:18

Rio - Em rota de colisão com a CBF, o Vasco vai solicitar a desconvocação dos jogadores Rayan, Matheus e Phillipe Gabriel, que foram chamados para a seleção brasileira sub-17 para disputar um amistoso contra o Equador. O motivo é o impasse entre o clube e a entidade por causa das competições de base.

Devido ao ranking nacional da entidade, o Vasco não disputará o Brasileirão sub-17 e sub-20 em 2023. O clube ocupa o 22º lugar, mas somente os 20 primeiros colocados participaram dos torneios. O ranking é referente ao desempenho dos times profissionais, que é levado em consideração para a base.

Desde o ano passado o Vasco vem debatendo que deve existir um ranking nacional de categoria de base. Porém, a troca na direção da CBF atrasou a conversa. Incomodado, o clube enviou um ofício à entidade destacando o desempenho recente nas competições de base, além dos jogadores cedidos para as seleções.

Sem resposta da entidade, o Vasco decidiu pedir a desconvocação de Rayan, Matheus e Phillipe Gabriel. Os jogadores se apresentariam nesta sexta-feira (24) e ficariam a serviço da seleção até o dia 3 de março. A crise entre o clube e a CBF pode ter um novo capítulo com a convocação do Mundial sub-20, em maio.

Campeão do Sul-Americano sub-20, o Brasil garantiu vaga no Mundial da categoria, que será em maio, no Egito. Entre os principais destaques da equipe comandada por Ramon Menezes estava Marlon Gomes. Caso não entrem em acordo, o Vasco pode solicitar a provável desconvocação do jogador.