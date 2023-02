Eric Pimentel - Divulgação / Vasco

Publicado 23/02/2023 15:36

O Vasco fez uma proposta final e aguarda resposta para renovar o contrato do zagueiro Eric Pimentel, de 20 anos, segundo apurou o iG Esporte.



Apelidado de ‘novo Éder Militão’ por jornais espanhóis, o defensor é um dos destaques da categoria de base do clube carioca e tem contrato com o Cruzmaltino até julho, fato que despertou a atenção de clubes europeus.

Segundo o jornal "AS", Villareal, o Valladolid, que tem Ronaldo Fenômeno como administrador, e o Girona desejam a contratação do brasileiro.

Eric Pimentel chegou ao Vasco em 2017, e fez sua estreia pela equipe principal no último dia 14 de janeiro, no empate contra o Madureira pela primeira rodada do Campeonato Carioca.