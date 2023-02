Árbitro italiano foi suspenso pela Associação Italiana de Arbitragem - Reprodução/Instagram

Publicado 23/02/2023 16:05

Árbitro italiano de 23 anos, Alessandro Luliano foi suspenso pela Associação de Italiana de Arbitragem (AIA) por ter publicado um vídeo comentando regras de um lance do Campeonato Nacional no Tik Tok. Como pena, a entidade aplicou como punição o afastamento de 18 meses do gramado.

Luliano é conhecido nas redes sociais como "Arbitrino" e acumula mais de 200 mil seguidores. O regulamento da instituição responsável pela arbitragem na Itália proíbe que os árbitros comentem decisões sem autorização, e também não podem dar detalhes técnicos sobre a AIA.

"Resolvi contar o que está acontecendo comigo, porque é certo que todo mundo saiba como está estruturado o mundo dos árbitros. Hoje as redes sociais são fundamentais, a AIA poderia explorá-los para conversar com os torcedores. Ainda existe uma barreira entre os torcedores e os árbitros, que com a internet pode finalmente ser derrubada", disse o árbitro, em entrevista ao jornal italiano La Gazzetta dello Sport.