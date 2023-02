Felipe Maestro é técnico do Bangu - Foto: Allan Pereira/Bangu

Publicado 23/02/2023 16:00

Ex-jogador com duas passagens pelo Fluminense e com auge de sua carreira na Vasco, Felipe Maestro exaltou Fernando Diniz. O atual técnico do Bangu disse que o treinador do Fluminense tem potencial para assumir a seleção brasileira. Em entrevista ao "Charla Podcast", ele destacou o trabalho do comandante do Tricolor.

"Para mim, o Diniz hoje é o diferente. Ele está pronto pra pegar a Seleção. Se ele faz isso com jogadores menos qualificados, o que ele será capaz de fazer se tiver jogadores mais qualificados?", questionou.

Felipe foi campeão carioca com o Fluminense em 2005. Sua segunda passagem pelo Tricolor foi em 2013, ano que também encerrou sua carreira. No clube das Laranjeiras, ele atuou em 62 jogos, fez três gols e deu sete assistências.

No entanto, foi no Vasco, clube pelo qual foi revelado, que Felipe viveu sua melhor fase. Pelo Cruzmaltino, ele conquistou a Libertadores de 1998 e os Campeonatos Brasileiros de 1997 e de 2000. Na carreira de treinador, ele já passou pelo Tigres-RJ, em 2017, pelo Bangu entre 2021 e 2022, além do Confiança, de Aracajú, em 2022. Na temporada 2023, ele retornou ao Bangu.