Raphinha vive bom momento com a camisa do BarcelonaJOSEP LAGO / AFP

Publicado 23/02/2023 16:42

O Barcelona recusou uma oferta de 70 milhões de euros (R$ 380 milhões) do Arsenal, da Inglaterra, pela transferências de Raphinha, segundo informação do jornal "Sport". Os Gunners buscaram a contratação do brasileiro na janela de transferências de janeiro após perder a disputa por Mudryk com o rival Chelsea.

No último mercado do verão europeu, o Barça pagou 58 milhões de euros (R$ 315 milhões) ao Leeds, também inglês, pela chegada de Raphinha, mas o valor ainda pode chegar a 65 milhões de euros (R$ 353 milhões) por conta dos bônus previstos em contrato.

Peça importante no elenco de Xavi, o brasileiro vem conquistando ainda mais relevância devido a lesão de Ousmane Dembélé no fim de janeiro. Desde então, o brasileiro foi titular em todas as partidas e sendo decisivo nos confrontos válidos pelo Campeonato Espanhol, Copa do Rei e Liga Europa.



Em sua primeira temporada com o Barcelona, Raphinha disputou 32 partidas, marcou sete gols e contribuiu com nove assistências. O atleta tem contrato com a equipe espanhola até 2027 e está nos planos do clube para os próximos anos.