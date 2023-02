Torcedores do Carabobo-VEN foram flagrados durante gritos racistas direcionados ao elenco do Atlético-MG - Reprodução/Galotv

Publicado 23/02/2023 17:42

O Carabobo divulgou uma nota condenando os ataques racistas sofridos pelo Atlético-MG antes do jogo pela primeira fase da Libertadores, na última quarta-feira (22). A delegação do time mineiro foi recebida no Estádio Olímpico UCV, em Caracas, capital da Venezuela, com ataques racistas e xenófobos. As ofensas partiram dos torcedores locais.



O clube mandante do duelo, em resposta ao acontecimento, publicou, em suas contas oficiais nas redes sociais, lamentando o episódio.

"Reforçamos nosso repúdio a atos que atentam contra os direitos e a dignidade das pessoas, que nada têm a ver com os valores promovidos dentro do clube", diz a nota.