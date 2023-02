Marta durante o jogo do Brasil contra os Estados Unidos - Foto: Thais Magalhães/CBF

Marta durante o jogo do Brasil contra os Estados UnidosFoto: Thais Magalhães/CBF

Publicado 23/02/2023 17:32

Marta fez um balanço da participação do Brasil no Torneio She Believes. No total, a Seleção venceu um jogo e perdeu dois. Além disso, a equipe marcou dois gols e sofreu quatro.

"Foram três jogos importantes em que vimos muita coisa boa, mas que também fizemos coisas que não podemos repetir. Temos de continuar trabalhando", disse Marta.

O último compromisso da Seleção Brasileira aconteceu na última quarta-feira, na derrota para os Estados Unidos por 2 a 1 no Toyota Stadium, em Friso, no Texas. Alex Morgan e Mallory Pugh abriram o placar para as norte-americanas, e Ludmilla descontou para o Brasil já nos minutos finais do segundo tempo.

"Fizemos um bom jogo contra os Estados Unidos. O time deles é muito rápido, muito veloz e muito forte. Mas temos de entender que não podemos errar os detalhes", analisou Marta.

A camisa 10 do Brasil também mostrou otimismo de olho na Copa do Mundo Feminina. A Seleção está no Grupo F, do torneio ao lado de França, Jamaica e Panamá. A estreia será no dia 24 de julho, às 08h (de Brasília), contra o Panamá no Hindmarsh Stadium, na Austrália.

"Quando colocamos a bola no chão e temos a posse de bola, nós dominamos o jogo. São detalhes que precisamos melhorar para chegar na Copa do Mundo e chegar bem para jogar contra qualquer equipe", completou.

Em tempo: o próximo compromisso do Brasil acontece no dia 06 de abril, contra a Inglaterra, no Wembley Stadium. O jogo é válido pela Finalíssima, que coloca frente a frente os campeões da Copa América e da Eurocopa.