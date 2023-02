Matheus França comemorando gol pelo Flamengo - Marcelo Cortes / Flamengo

Publicado 23/02/2023 17:48 | Atualizado 23/02/2023 17:55

O Flamengo acertou, nesta semana, a renovação de contrato de Matheus França e espantou, por ora, o assédio do Newcastle na joia rubro-negra. Após recusar mais de uma vez oferta do time inglês pelo meia-atacante, a diretoria, para evitar que o projeto do clube da Premier League mexesse com o jovem e a sua família, iniciou uma negociação pela renovação do vínculo com direito a aumento de multa rescisória e valorização salarial.

O atual contrato de França com o Flamengo vai até maio de 2027. O novo compromisso, que será assinado provavelmente nesta sexta-feira, terá validade de cinco anos a partir de agora. Ou seja, será até 2028.

Recentemente, o Newcastle fez mais de uma proposta ao Flamengo para conseguir a contratação de Matheus França. Em último contato, o time inglês acenou com o desejo de pagar 20 milhões de euros, cerca de R$ 111 milhões, mas a diretoria rubro-negra deu a mesma resposta: "Matheus França não está à venda. Contamos com ele."

