Coluna do Venê

Palmeiras encaminha contratação de Andrey Santos, do Chelsea

Volante, que não conseguiu o visto de trabalho para atuar no futebol inglês, será emprestado ao time paulista até dezembro, mas com a opção do clube inglês pedir o retorno em agosto

Publicado 17/02/2023 17:00 | Atualizado há 4 dias