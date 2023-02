Calegari - Mailson Santana / Fluminense FC

CalegariMailson Santana / Fluminense FC

Publicado 18/02/2023 17:10

O Fluminense fechou, nas últimas horas, o empréstimo de um ano do lateral-direito Calegari ao Los Angeles Galaxy, dos Estados Unidos. O jogador, agora, dará entrada na documentação para poder viajar e se apresentar ao novo clube.

A operação foi fechada da seguinte forma: 300 mil euros, cerca de 1,5 milhão de reais, pelo empréstimo de um ano. Além disso, o Los Angeles Galaxy terá opção de compra fixada em 2 milhões de euros, em torno de 11,4 milhões de reais. A informação dos valores foram publicados pelo Jornal O Globo e confirmada pela reportagem.

O lateral tricolor foi a segunda opção do Los Angeles Galaxy. Antes de demonstrar interesse em Calegari, o time da MLS tentou o lateral-direito Arthur, do América-MG e titular da seleção brasileira sub-20. A proposta foi de compra, no valor de 3 milhões de dólares, cerca de 16 milhões de reais, mas a diretoria do Coelho respondeu que os valores não agradaram e que a ideia é negociar o garoto com time da Europa.