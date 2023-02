Cano após golaço contra o Vasco - Mailson Santana/Fluminense

Publicado 14/02/2023 21:04 | Atualizado 14/02/2023 21:13

Hoje destaque do Fluminense, Germán Cano acionou a Justiça do Trabalho e cobra do Vasco, seu ex-clube, depósito de FGTS, metas e bônus não pagas e solicita que valores recebidos de Luvas sejam reconhecidos como natureza salarial para que se cobre FGTS. O valor total da ação é perto de R$ 1 milhão.

A informação foi publicada primeiro pelo jornalista Matheus Mandy.

Cano atuou pelo Vasco em 2020 e 2021. Nessas duas temporadas, ele totalizou 101 jogos, 43 gols e quatro assistências, além de ter conquistado o carinho dos torcedores vascaínos. Com o Cruzmaltino com dificuldades financeiras, o atacante acabou não renovando e recebeu oferta do Fluminense.

O atacante argentino chegou ao Fluminense no início de 2022 e, já na primeira temporada pelo Flu, após 70 jogos, 44 gols e sete assistências, já é tratado como ídolo por muitos tricolores por conta dos números incríveis.

Neste ano, Cano começou em baixa, mas, no último duelo pelo Fluminense, justamente contra o Vasco, fez dois gols, sendo um uma pintura do meio de campo, e mostrou que a má fase ficou para trás. Com 35 anos, o argentino tem contrato com a equipe das Laranjeiras até dezembro de 2025.