Publicado 09/02/2023 19:03

Vidal custo caro aos cofres do Flamengo na temporada. Envolvido em polêmica recente, ao se oferecer ao Colo-Colo, do Chile, o volante não terá muitas oportunidades no Rubro-Negro, com o técnico Vitor Pereira, e vive último ano de contrato.

Segundo apurou a reportagem, o custo mensal em CLT (Carteira de Trabalho) que o Flamengo tem com Vidal é de R$ 588 mil. Ou seja, o Fla gasta, pelo menos, R$ 7,6 milhões (R$ 588 mil por 13 meses, pois o atleta tem direito a 13º) no ano para ter o experiente jogador no elenco.

Como Vidal pode estar recebendo, além do salário em carteira assinada, direito de imagem e luvas, o custo do chileno pode ser ainda maior aos cofres do Flamengo.

Desde que chegou ao Flamengo, Vidal disputou 29 partidas, marcou dois gols e deu uma assistência. Neste ano foram apenas três duelo, um "ataque de chilique no banco de reservas" e uma declaração em rede social que revoltou a torcida rubro-negra, ao se oferecer ao Colo-Colo.

Por conta dessa polêmica, Vidal foi multado em 10% do salário pela diretoria do Flamengo.