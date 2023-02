Fernando Diniz, técnico do Fluminense - Marcelo Goncalves / Fluminense

Publicado 06/02/2023 18:41 | Atualizado 06/02/2023 18:43

O Fluminense está encontrando dificuldades para encontrar um destino para Cris Silva. O lateral está fora dos planos de Fernando Diniz e treina em separado do grupo, mas, mesmo assim, não está com pressa para decidir qual clube vai se transferir. Pelo menos foi o que deu a entender ao recusar uma oferta do Talleres, da Argentina.

Segundo apurou o jornalista Venê Casagrande, o Fluminense recebeu, no dia 2 de fevereiro, uma proposta de empréstimo do Talleres por Cris Silva. O Tricolor aceitou, mas o jogador recusou, frustrando os planos da diretoria em "se livrar" desse custo na folha salarial.

Cris Silva tem contrato com o Fluminense até dezembro de 2024 e perdeu espaço no Flu após a chegada de Diniz, no meio da última temporada.