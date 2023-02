Luís Castro - Vítor Silva/Botafogo

Publicado 02/02/2023 18:05

O técnico Luís Castro ganhou mais um problema no setor ofensivo e para o lado esquerdo de ataque. Depois de perder Jeffinho, vendido ao Lyon, o treinador português não sabe quando voltará a contar com Carlos Alberto, que se machucou no duelo do Botafogo com o Nova Iguaçu na última quarta-feira.

Segundo apurou a reportagem, o exame apontou que Carlos Alberto, sofreu uma lesão total de ligamentos laterais no tornozelo direito. A princípio, não passará por cirurgia, mas o Departamento Médico do clube fará uma reavaliação essa semana no atacante. Pelo menos até segunda-feira (nos quatro próximos dias), ele continuará usando muleta e bota de proteção no local.

Ainda de acordo com apuração do jornalista Venê Casagrande, Carlos Alberto ficará, pelo menos, duas semanas sem jogar e ainda não tem prazo para retornar aos gramados.