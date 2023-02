Vitor Pereira em sua apresentação ao Flamengo - Marcelo Cortes / Flamengo

Vitor Pereira em sua apresentação ao FlamengoMarcelo Cortes / Flamengo

Publicado 17/02/2023 16:32 | Atualizado 17/02/2023 16:38

Enquanto Vitor Pereira não poupa esforços para fazer o time do Flamengo voltar a apresentar boas atuações, a diretoria trabalha para atender ao pedido do técnico português: contratar um atacante 'extremo', jogador rápido que atue pelos lados, e primeiro volante para suprir a saída de João Gomes.

Para o ataque, o nome preferido já foi revelado pela reportagem: Ângelo, do Santos. Porém, a cúpula do Flamengo sabe que é uma negociação extremamente difícil e que vai exigir tempo e paciência dos dirigentes. Mas, o Rubro-Negro continua tentando, através de um intermediário com boa ligação com o presidente do Peixe, Andrés Rueda.

A primeira oferta do Flamengo, de 8 milhões de euros, cerca de 44 milhões de reais, por 50% dos direitos econômicos de Ângelo, foi recusada pelo Santos. Uma nova proposta será enviada nos próximos dias.

O Santos diz que só negocia Ângelo por 20 milhões de euros, mais de 100 milhões de reais, por 80% do atleta. Mas o Flamengo trabalha com a possibilidade de seduzir o atacante de 18 anos com um bom projeto e, assim, contar com a ajuda do garoto e seu estafe para conseguir sucesso na negociação.

Para a função de primeiro volante, a diretoria do Flamengo, até esta semana, não traçou um alvo específico, mapeia o mercado e trabalha com cautela para não dar "tiro errado". A contratação é para suprir a venda de João Gomes, que vem fazendo muita falta à equipe e tem deixado saudade no coração dos torcedores.

Quando chegou ao Flamengo, Vitor Pereira também queria a chegada de um goleiro, mas foi comunicado pela diretoria que o argentino Rossi já estava encaminhado. A cúpula até conseguiu a contratação, mas o jogador só poderá se apresentar no meio de 2023, quando inicia o contrato entre as partes.

Fla tentou a liberação imediata em janeiro, mas o Boca Juniors nem quis conversar com os dirigentes rubro-negros, que estavam em Buenos Aires. O time argentino preferiu ceder Rossi por empréstimo, até junho, ao Al-Nassr.

A lateral esquerda também recebe um carinho da comissão técnica, e o Flamengo vai contratar jogador se aparecer uma oportunidade de mercado. Com Filipe Luis em fim de carreira e não aguentando o ritmo intenso de jogos, a cúpula do Fla monitora a situação e pode reforçar a posição ainda no primeiro semestre.