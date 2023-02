Andrey Santos erguendo o troféu do Sul-Americano Sub-20 - Rafael Ribeiro/CBF

Publicado 17/02/2023 17:00 | Atualizado 17/02/2023 17:07

O Palmeiras encaminhou a contratação de Andrey Santos, do Chelsea, por empréstimo. O jovem volante, recém-comprado pelo time inglês junto ao Vasco por 12,5 milhões de euros, não conseguiu o visto de trabalho para atuar na Premier League. Com isso, a solução é emprestar o atleta para que não fique muito tempo parado.

A informação dando conta que Andrey Santos não conseguiu visto de trabalho foi informada primeiro por Lucas Pedrosa, jornalista do SBT Sports Rio.

O Chelsea entendeu que uma ida de Andrey Santos a um clube brasileiro que esteja disputando a Libertadores em 2023 seria o melhor dos cenários. O volante não "perderia tempo" com adaptação ao futebol e ao clima e, com isso, ganharia pontos para bater os requisitos para conseguir o visto de trabalho.

Palmeiras, Atlético-MG e até Flamengo surgiram como opções, mas o projeto do time paulista chamou mais atenção do Chelsea e do jogador, pela estrutura, tempo de trabalho de Abel Ferreira no clube. O Rubro-Negro, rival do Vasco, não foi um destino estudado pelo jogador pela relação que ele criou com o Cruzmaltino, clube que o lançou ao futebol.

A proposta do Palmeiras, aceita pelo Chelsea, foi de empréstimo até o fim do ano, mas com a possibilidade de o clube inglês pedir o retorno do volante em agosto. O contrato do brasileiro com o Blues é válido até junho de 2030.

Recentemente, Andrey Santos foi o principal jogador da seleção brasileira no título da Sul-Americana Sub-20, sendo artilheiro com seis gols. O jogador, inclusive, dificilmente não estará no Mundial da categoria neste primeiro semestre.