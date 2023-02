Allan - Pedro Souza/Atletico

AllanPedro Souza/Atletico

Publicado 17/02/2023 18:38 | Atualizado 17/02/2023 18:44

Uma notícia vinda de um jornalista português (Bruno Andrade) dando conta que o Flamengo estaria negociando a contratação do volante Allan junto ao Atlético-MG mexeu com as torcidas dos dois clubes. Mas, o diretor de futebol do Galo, Rodrigo Caetano, tratou de desmentir e negar qulquer possibilidade.

"óbvio que não procede. Zero chance."

Em contato com dirigentes do Flamengo, o discurso foi o mesmo. Que, neste momento, não há negociação por Allan. Um membro da cúpula do Fla, em tom de brincadeira, respondeu:

"Muito bom jogador. Infelizmente não procede. É cada uma..."

De fato o Flamengo está no mercado em busca de um volante para a vaga de João Gomes, vendido ao Wolves, da Inglaterra, mas, a princípio, o alvo não é Allan, do Atlético-MG. O jogador, inclusive, tem contrato com o time mineiro até dezembro de 2025.