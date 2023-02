Yuri comemorando seu primeiro gol pelo Aimoré - Luiz Erbes

Yuri comemorando seu primeiro gol pelo AimoréLuiz Erbes

Publicado 17/02/2023 20:58 | Atualizado 17/02/2023 21:13

O meia Yuri de Oliveira mostrou que tem estrela. O ex-jogador do Flamengo fez a sua estreia pelo Aimoré e marcou um golaço de falta, uma das suas especialidades. O meia de 22 anos entrou no segundo tempo do jogo contra o Juventude e tentou ajudar a sua equipe a conquistar, ao menos, o empate, mas sem sucesso.

O jovem, através de sua assessoria pessoal, falou sobre a estreia e o gol marcado pelo Aimoré na derrota por 2 a 1, na última quinta-feira, pelo Campeonato Gaúcho:

"Infelizmente não saímos com o resultado positivo, mas fico feliz de ter entrado e ter feito meu primeiro gol como profissional. Eu treino bastante faltas. Agora vamos focar nos próximos jogos pra tentar melhorar a situação na tabela."

Depois de ter passado por todas as categorias de base do Flamengo e atuado pelo profissional do Rubro-Negro, Yuri de Oliveira chega ao Aimoré para dar continuidade à carreira. Ele também falou sobre as primeiras impressões que teve do time gaúcho:

"É um clube organizado e com profissionais sérios que trabalham muito bem. Todos me receberam muito bem, e me passaram tranquilidade pra chegar e ajudar a equipe nessa reta final."