Flamengo encerrou preparação para pegar o Del Valle - Gilvan de Souza/Flamengo

Flamengo encerrou preparação para pegar o Del ValleGilvan de Souza/Flamengo

Publicado 20/02/2023 22:14

O Flamengo encerrou a preparação para pegar o Del Valle nesta terça-feira, às 21h30 (de Brasília), em Quito, pelo primeiro jogo da Recopa Sul-Americana. Sem Gerson, com problema no tornozelo direito e fora do duelo, o técnico Vitor Pereira precisará fazer alteração no time titular.

Segundo apurou a reportagem, o escolhido para entrar na vaga do camisa 20 é Vidal. O chileno, de acordo com informações da Coluna do Venê, treinou entre os titulares, fazendo a dupla de volante com Thiago Maia.

Com isso, o provável Flamengo é Santos; Varela, David Luiz, Fabricio Bruno e Ayrton Lucas; Thiago Maia, Vidal, Everton Ribeiro, Arrascaeta, Pedro e Gabigol.