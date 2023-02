Lelê comemorando um dos gols pelo Volta Redonda - Daniel Silva

Publicado 22/02/2023 21:02

O Volta Redonda bateu o Falcon por 3 a 1, nesta quarta-feira, e garantiu a classificação à Segunda Fase da Copa do Brasil. O atacante Lelê, destaque do Voltaço no ano, marcou um dos gols. Enquanto isso, nas redes sociais, os torcedores do Vasco, clube que negocia a contratação do jogador de 25 anos, se perguntam: como está a negociação?

A Coluna do Venê apurou detalhes. As conversas entre Vasco e Profute Itaborai, clube dono de 100% dos direitos econômicos do atleta de 25 anos, ainda estão em andamento. O modelo de negócio será empréstimo até dezembro e com opção de compra, mas o valor da cláusula ainda é entrave entre as partes.

Segundo apurou a reportagem, o Vasco concorda em pagar R$ 500 mil pelo empréstimo e deseja colocar uma cláusula de R$ 5 milhões por 70% dos direitos econômicos de Lelê. O Profute Itaboraí, por ora, ainda não deu aceite no montante relacionada à cláusula.

Enquanto isso, o Volta Redonda, clube que Lelê defenderá até abril, quando acaba o empréstimo, não foi comunicado por nenhum lado sobre as negociações. O Voltaço entende que terá o jogador até o fim do vínculo e quer continuar utilizando o seu principal jogador em 2023 nas partidas que tem até abril.

Em nove jogos em 2023, Lelê marcou oito gols e deu uma assistência. Além dos bons números, o atacante tem mostrado muita qualidade técnica e tática nos jogos pelo Volta Redonda o que fez clubes como Bahia e Athletico-PR sondarem a sua situação, como o próprio revelou em entrevista ao programa SBT Sports Rio.