Thiago Rodrigues, o "Batman", está de saída do Vasco - Daniel Ramalho/Vasco

Publicado 22/02/2023 19:38 | Atualizado 22/02/2023 20:01

O Vasco está muito próximo de acertar, de maneira oficial, a saída do goleiro Thiago Rodrigues. O "Batman da Colina", como foi chamado pela torcida na última temporada, tem negociações encaminhadas com o Vitória, clube que disputará a Segunda Divisão em 2023.

A informação foi publicada primeiro pelo Canal do Dinâmico e confirmada pela Coluna do Venê.

Titular em 2022, na campanha de acesso à Série A, Thiago Rodrigues perdeu espaço com as chegadas de Ivan e Léo Jardim e, com isso, ficou fora dos planos da diretoria e da comissão técnica do Vasco. Ou seja, a saída encontrada entre as partes foi o goleiro buscar um novo clube.

Thiago Rodrigues tem contrato o Vasco até dezembro, mas vai rescindir e assinar de forma definitiva com o Vitória.