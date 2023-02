Festa dos jogadores do Vasco com o golaço de Nenê na vitória do Vasco sobre o Trem-AP - FOTO: Daniel RAMALHO/VASCO

Festa dos jogadores do Vasco com o golaço de Nenê na vitória do Vasco sobre o Trem-APFOTO: Daniel RAMALHO/VASCO

Publicado 24/02/2023 11:30 | Atualizado 24/02/2023 11:33

Nenê foi um dos protagonistas da goleada do Vasco por 4 a 0 sobre o Trem-AP , pela primeira fase da Copa do Brasil. O meia acertou, de fora da área, um chute no ângulo, sem chances de defesa para o goleiro rival. Ao fim da partida, o jogador se declarou ao Cruzmaltino e minimizou o fato de estar em fim de contrato com o clube carioca.

"Eu acho que não importa em relação ao contrato. É um clube que eu amo e não tem preço vestir essa camisa. É uma felicidade muito grande estar perto do final e fazendo gols assim, a chapada do Nenê, né. É muito bonito a festa da torcida que foi premiada com esse gol também", disse na zona mista.

Veja o golaço de Nenê:

O veterano Nenê tem contrato com o clube somente até o fim do Campeonato Carioca, em abril. Uma possível renovação até o fim do ano, porém, não está em pauta. Segundo o "GE", caso não continue, a tendência é que ele perca sua vaga de titular para dar lugar a jogadores que irão disputar o Brasileirão.

Nenê, de 41 anos, foi um dos principais jogadores do retorno do clube carioca à Série A do Campeonato Brasileiro. Na temporada 2022, ele disputou 45 jogos, marcou 12 gols e deu 11 assistências. Além disso, o meia construiu uma longa história com o Gigante da Colina. Ao todo pelo clube, ele disputou 198 jogos e marcou 64 gols, e é o maior goleador do clube no período pós-Romário, segundo o portal "Goal".