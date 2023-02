Festa dos jogadores do Vasco com o golaço de Nenê na vitória do Vasco sobre o Trem-AP - FOTO: Daniel RAMALHO/VASCO

Publicado 23/02/2023 23:22

O Vasco está classificado para a segunda fase da Copa do Brasil. Isso porque, nesta quinta-feira, o Cruz-Maltino venceu Trem-AP por 4 a 0 no Mané Garricha e garantiu vaga na próxima fase da competição. Erick Marcus, Pedro Raul, Nenê e Jair marcaram os gols do jogo.

O adversário do Vasco na próxima fase da Copa do Brasil virá do confronto entre Tuntum-AM e ABC. Esta partida acontecerá na próxima quarta-feira, às 19h. O time de Natal tem a vantagem do empate.

Agora, o Cruz-Maltino vira a chave para o Campeonato Carioca. A equipe de Maurício Barbieri volta a campo na próxima segunda-feira, às 19h30, para enfrentar o Boavista em São Januário.

Erick Marcus comemora primeiro gol marcado com a camisa do Vasco FOTO: Daniel RAMALHO/VASCO

O JOGO

A partida foi marcada por um domínio do Vasco, que não teve dificuldade para construir uma vantagem confortável logo no primeiro tempo. Apesar de um começo com muitas bolas áreas perigosas, o gol que abriu o placar no Mané Garrincha saiu pelo chão. Aos 13 minutos, Erick Marcus encarou a marcação, invadiu a área pelo lado esquerdo e encheu o pé para balançar as redes do Trem.

Posteriormente, aos 29, o Cruz-Maltino chegou ao segundo gol. Léo esticou boa bola para Erick Marcus, que acionou Lucas Piton pelo lado esquerdo. O lateral, então, cruzou na media para Pedro Raul. Livre de marcação na pequena área e com o goleiro vendido no lance, o centroavante só teve o trabalho de empurrar a bola de peito para o fundo das redes.

O Vasco ainda poderia ter ido para o intervalo com um placar mais elástico, mas faltou capricho nas finalizações. Além disso, Redson também apareceu para fazer boas defesas. O Trem, por sua vez, só fez Léo Jardim trabalhar uma vez no primeiro tempo, num chute de fora da área Léo Frazão, mas a bola ficou fácil para o goleiro encaixar.

No segundo tempo, o Vasco manteve a imposição e fez o terceiro no talento de Nenê. Aos 16 minutos, o meio-campista correu para pegar a sobra de um escanteio que havia passado pela área, levou para dentro e finalizou forte de fora da área. A bola ainda bateu no travessão antes de entrar.

Mesmo após ampliar a vantagem no marcador, o time de Maurício Barbieri mostrou fome e não tirou o pé do acelerador. O Cruz-Maltino criou mais chances, tentou o quarto gol até o fim, chegou a colocar uma bola na trave e foi premiado nos acréscimos. Após uma saída de bola errada do Trem, o Vasco recuperou a bola e Jair foi derrubado na área. O próprio volante foi para a cobrança e fechou a conta para o time carioca.

Pedro Raul finaliza de peito para fazer o segundo gol do Vasco contra o Trem-AP FOTO: Daniel RAMALHO/VASCO

FICHA TÉCNICA

Trem-AP x Vasco



Data e Hora: 23/02/2023, às 21h30

Local: Estádio Mané Garrincha, em Brasília (DF)

Árbitro: Savio Pereira Sampaio (FIFA/DF)



Cartões amarelos: Rafael e Zé Lucas (TRE)

Cartões vermelhos: -

Gols: Erick Marcus (0-1) (13'/1ºT) / Pedro Raul (0-2) (29'/1ºT) / Nenê (0-3)(16'/2ºT) / Jair (0-4) (49'/2ºT)

VASCO (Técnico: Maurício Barbieri)

Léo Jardim; Puma (Paulinho, 24'/2ºT), Miranda, Léo e Lucas Piton (Paulo Victor, 12'/2ºT); Rodrigo, Jair e Alex Teixeira (Nenê, 12'/2ºT); Gabriel Pec (Vinícius, 37'/2ºT), Erick Marcus (Eguinaldo, 24'/2ºT) e Pedro Raul.

TREM (Técnico: Sandro Macapá)

Redson; Rafael Baiano (Gerson, 23'/2ºT), Igor João, João Carlos e Sousa; Zé Lucas, Fábio Mucajá (Doutor, 23'/2ºT) e Higo Calçoense (Léo Frazão, 34'/1ºT); Caica, Neto (Buiu, 19'/2ºT) e Aldair (Valker, 19'/2ºT).