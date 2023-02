Nenê é jogador do Vasco - Daniel RAMALHO/VASCO

Nenê é jogador do VascoDaniel RAMALHO/VASCO

Publicado 23/02/2023 23:39 | Atualizado 23/02/2023 23:39

Uma cena bonita marcou o fim do jogo entre Vasco e Trem-AP, válido pela primeira fase da Copa do Brasil, nesta quinta-feira. Alguns jogadores do time de Macapá pediram para tirar fotos com Nenê, que prontamente os atendeu.

NÃO ADIANTA, GAROTCHIIIINHO!



É A TROPA DO #VascoDaGama pic.twitter.com/EVeNCrRGRs — Vasco da Gama (@VascodaGama) February 24, 2023

Em tempo: após a goleada, o Vasco volta as atenções para a nona rodada do Campeonato Carioca. A equipe de Maurício Barbieri volta a campo na próxima segunda-feira, às 19h30, para enfrentar o Boavista em São Januário.