Publicado 24/02/2023 09:30

Brasília - O Vasco estreou na Copa do Brasil com uma atuação segura e despachou o Trem ao vencer por 4 a 0 em Brasília. Na próxima fase, o clube carioca irá encarar o vencedor de Tumtum e ABC, que acontecerá no dia 1º de março. Ao fim do duelo, o treinador Mauricio Barbieri falou sobre suas impressões da partida.

"A gente imaginava que eles viriam com uma postura mais defesiva, era natural. A gente conversou bastante sobre ocupar os espaços, gerar movimentação, movimentos de ruptura. O Jair como é um homem que vem da segunda linha de ataque, é uma situação difícil de marcar, e ele fez isso muito bem. A gente jogou bastante pelos lados, onde normalmente os adversários dão um pouco mais de espaço, e pela nossa característica, a gente tem um homem de área, que é o Pedro, então temos que ser capazes de municiá-lo", disse.



O técnico também abordou a possibilidade de contar com Andrey Santos, que foi negociado pelo Vasco com o Chelsea, mas que poderá ser emprestado ao clube carioca até o meio do ano.

"Se dependesse de mim, ele sequer teria saído. O desejo de trabalhar com ele, pelo talento, pelo potencial dele é muito grande. Ainda está na questão da especulação, é uma possibilidade, se ela se concretizar, vai ser um prazer trabalhar com ele. A gente tem que conversar com ele, entender como a gente vai usar da melhor maneira, melhor função, por quanto tempo fica disponível. Na Seleção, ele tem muita liberdade para ir à frente, faz uma boa dupla com o Marlon, e a gente tem que ver como ele vai se encaixar. Não consigo responder, porque ele ficou poucos dias comigo. Se ele vier, será bem-vindo, qualquer treinador gostaria da possiblidade de trabalhar com o Andrey, mesmo que não seja a temporada inteira", disse.