Andrey Santos - RAFAEL RIBEIRO/ CBF

Andrey Santos RAFAEL RIBEIRO/ CBF

Publicado 24/02/2023 13:50

Rio - O staff do volante Andrey Santos, de 18 anos, deverá se reunir com os dirigentes do Chelsea nesta sexta-feira, em Londres, para tratar do futuro do jovem. Por não ter conseguido visto, o brasileiro será emprestado pelos Blues. As informações são do canal "Atenção Vascaínos".

Com a desistência do Palmeiras, o Vasco aparece com principal favorito para contar com o jogador. Andrey foi negociado pelo clube carioca com o Chelsea, porém, ainda precisará atuar mais tempo no futebol brasileiro, antes de poder estrear na Premier League.

Andrey Santos, de 18 anos, fez sua estreia como profissional no Vasco no ano passado e foi um dos destaques da campanha do acesso para a Série A. Recentemente foi campeão do Sul-Americana Sub-20 com a seleção brasileira, sendo inclusive o artilheiro do torneio.