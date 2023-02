Marlon Gomes em ação pelo Vasco - Alexandre Durão

Marlon Gomes em ação pelo VascoAlexandre Durão

Publicado 24/02/2023 15:33

Um dos destaques do Vasco e da seleção brasileira sub-20 no último Sul-Americano da categoria, o meia Marlon Gomes estaria chamando a atenção de clubes europeus. De acordo com o portal "Uol", o Milan colocou o jogador, de 19 anos, na sua lista de reforços para a próxima janela de transferências. O clube italiano, inclusive, se reuniu com o jovem, ainda na Colômbia, onde aconteceu a competição sub-20, para tratar do assunto.

Ainda não chegou nenhuma proposta na mesa do Vasco, mas é esperado que, com a abertura da janela europeia, no meio de ano, uma oferta chegue para o Cruzmaltino. O meia tem contrato válido com o Vasco até 2024, e nos últimos anos recebeu uma abordagem para renovar o vínculo. O clube carioca tem 70% dos direitos econômicos do atleta, enquanto os outros 30% pertencem ao Nova Iguaçu.

Marlon Gomes é uma das grandes joias da base do Vasco da Gama. Promovido para o profissional no ano passado, foi uma das principais peças da equipe na campanha do acesso para a Série A do Campeonato Brasileiro. Ao todo, já disputou 18 jogos com a camisa cruzmaltina, marcou dois gols e deu duas assistências.