Zagueiro Léo arranca elogios do técnico Mauricio BarbieriDaniel RAMALHO/VASCO

Publicado 24/02/2023 17:20

Rio - Dos reforços contratados pelo Vasco para 2023, o nome de Léo, de 26 anos, talvez tenha sido o que causou mais desconfiança entre os torcedores. O início no Fluminense e a mudança de posição no São Paulo com a chegada de Fernando Diniz deixavam os cruzmaltinos em alerta. Porém, com sete jogos, o defensor mostrou segurança, conquistando os torcedores e principalmente Mauricio Barbieri.

Após a partida contra o Trem, na estreia pela Copa do Brasil, o treinador exaltou a qualidade do zagueiro e afirmou que Léo é o melhor jogador canhoto atuando na função no futebol brasileiro.

"Para mim hoje é o melhor zagueiro canhoto do Brasil. Já tinha a impressão de que ele fosse, e a partir do momento que surgiu a oportunidade, foi um nome que nos agradou muito. O fato de ele querer muito teve um peso. Seguro defensivamente, ajuda uma equipe que quer propor e jogar mais avançada. Tem bom passe, a gente está muito feliz com ele", exaltou.

Para tirar Léo do São Paulo, o Vasco desembolsou cerca de 3 milhões de dólares (algo em torno de R$ 16 milhões) pelo zagueiro. Titular da posição, o zagueiro já deixou inclusive a sua marca pelo Vasco em uma oportunidade.