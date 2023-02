Andrey Santos - RAFAEL RIBEIRO / CBF

Andrey SantosRAFAEL RIBEIRO / CBF

Publicado 24/02/2023 16:20

Rio - A negociação do Vasco com Andrey Santos está em compasso de espera. De acordo com informações do jornalista Lucas Pedrosa, o clube carioca terá que quitar uma dívida que tem com o jovem. O valor é relativo a transferência do volante para o Chelsea.

O Cruzmaltino precisa pagar 30% dos 6 milhões de euros (algo em torno de R$ 33 milhões) que o Chelsea já depositou na conta do clube carioca pela negociação. Este valor deveria ter sido transferido para Andrey Santos, porém, acabou não acontecendo.

Contratado pelo Chelsea, Andrey Santos terá que ser emprestado já que não conseguiu o visto para ser inscrito no Campeonato Inglês. Além do Vasco, o Los Angeles, dos Estados Unidos, também tem interesse no jovem.