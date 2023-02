Erick Marcus comemora primeiro gol marcado com a camisa do Vasco - FOTO: Daniel RAMALHO/VASCO

Publicado 25/02/2023 10:57

Rio - Prestes a completar 19 anos, o atacante Erick Marcus foi uma das maiores surpresas na vitória do Vasco sobre o Trem-AP por 4 a 0, na última quinta (23). Autor do primeiro gol da equipe na partida, o jogador começou a aparecer nos amistosos nos Estados Unidos, e vem ganhando cada vez mais espaço na equipe comandada pelo técnico Mauricio Barbieri.

Logo após o fim da partida e a goleada sobre o time do Amapá, Erick falou sobre a emoção de fazer seu primeiro gol com a camisa cruz-maltina.

"Esse gol vai dedicado para muitas pessoas que fazem parte da minha história. Estou muito feliz com o primeiro gol com a camisa do Vasco no profissional, espero que seja o primeiro de muitos. Passou um filme, sensação inexplicável... só Jesus mesmo, só Jesus. Vamos por mais", destacou.

No Vasco desde 2016, Erick Marcus foi bastante elogiado pelo técnico Mauricio Barbieri. Recentemente, o treinador revelou, em uma entrevista coletiva, que o jogador o chamou a atenção desde sua chegada no clube.

"A partir do momento que eu vim para o Vasco, ele me chamou a atenção de forma extraordinária. Desde o meu primeiro dia eu disse que queria ele trabalhando comigo. No treino ele faz coisas fantásticas e está se soltando mais nos jogos", disse Barbieri após a vitória sobre o Botafogo.

Destaque na base do Vasco, Erick Marcus já começou a render frutos de seu desempenho. O jogador foi presença constante nas seleções sub-17 e sub-20, ao lado dos companheiros Andrey (agora jogador do Chelsea) e Marlon Gomes. O atacante, inclusive, renovou seu contrato com o Cruzmaltino até o fim de 2027.