Andrey Santos - RAFAEL RIBEIRO / CBF

Publicado 26/02/2023 13:50 | Atualizado 26/02/2023 15:07

Rio - A negociação do Vasco com Andrey Santos, volante do Chelsea, teve uma notícia ruim para os torcedores cariocas. O Cruzmaltino propôs parcelar a dívida que o Cruzmaltino tem com o jovem. No entanto, Andrey acabou rejeitando a oferta. As informações são do jornalista Lucas Pedrosa.

O valor devido pelo Vasco é referente a primeira parcela da compra do Chelsea. Os Blues desembolsaram algo em torno de 12 milhões de euros (cerca de R$ 65,23 milhões) pelo jovem. A transferência foi parcelada em duas vezes. O clube carioca teria que ter transferido 30% do valor da primeira parcela, que foi de 6 milhões de euros (algo em torno de R$ 32,61 milhões) para o jovem, porém, não fez.

O Cruzmaltino ofereceu parcelar em três vezes o valor, sendo o primeiro até a próxima sexta-feira. No entanto, Andrey Santos deseja receber o valor de forma completa. O volante ainda terá que receber em 2024 mais 30% em cima da outra parcela de 6 milhões de euros (algo em torno de R$ 32,61 milhões).

As duas partes ainda negociam a possibilidade de empréstimo de Andrey Santos ao Vasco. Contratado pelo Chelsea, o volante não pode ser inscrito no Campeonato Inglês. Com isso, o Blues deseja emprestar o jovem para um clube do futebol brasileiro.